شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يبدأ بتأهيل وصيانة 30 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال

العمل الزراعي يبدأ بتأهيل وصيانة 30 قارب صيد أفرج عنها الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
افتتح اتحاد لجان العمل الزراعي ورشة جديدة لصيانة وتأهيل 30 قارب صيد من القوارب التي أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي، والتي كانت قد احتجزت لعدة سنوات. 

وتعتبر هذه القوارب غير صالحة للعمل في البحر نتيجة تعرضها لأضرار كثيرة عند مصادرتها، ونتيجة المدة الزمنية التي حجزت فيها دون المحافظة عليها.

ويشار إلى أنه ليس باستطاعة الصيادين صيانة هذه القوارب وإصلاحها نتيجة لارتفاع أسعار المواد التي تحتاجها عملية تأهيلها في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على بعض المواد اللازمة لعملية الصيانة مثل (فيبر جلاس) ومواد أخرى أساسية وضرورية لصيانة القوارب، وتوجه العديد من الصيادين أصحاب القوارب المفرج عنها بالطلب من اتحاد لجان العمل الزراعي من أجل مساعدتهم في إصلاح قواربهم، وعليه وبشكل سريع استجاب الاتحاد لمطلب الصيادين من خلال تنفيذ مبادرة دعم للصيادين ضمن مشروع (الدفاع عن حقوق المزارعين والصيادين) الذي ينفذه اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

والجدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أفرج عما يقارب 66 قارباً بأحجام مختلفة، تمت مصادرتها خلال السنوات السابقة والتي وصلت بحالة مدمرة وبحاجة إلى صيانة وتأهيل، وقد سبق خلال الشهر الماضي، أن قام العمل الزراعي بتأهيل 20 قارب صيد من تلك القوارب بمنحة مقدمة من مؤسسة جراس روتس انترناشيونال.

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