سبعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن

سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، من بينهم الأسيرة هبة اللبلدي، وأقدمهم الأسير أحمد غنام، المضرب

عن الطعام منذ (79) يوماً.



وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسرى المضربين هم كل من الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، والمضرب من 69 يوماً، والمعتقل منذ شهر شباط/ فبراير 2019، إلى جانب الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، هو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، وهو مضرب عن الطعام منذ 62 يوماً.



ولفتت، الى أن الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) من بلدة

تل في محافظة نابلس، جرى اعتقاله في تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، لمدة ستة شهور، اعتقل عدة مرات سابقاً من بينها عدة اعتقالات إدارية، حيث بلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه 24 أمر اعتقال إداري، وهو مضرب عن الطعام منذ 7 أيام.



كما التحق بالإضراب منذ 12 يوماً الأسير منير باسل صوافطة

(36 عاماً) من سكان طوباس، والذي كان قد اعتقل بتاريخ 29 آذار/ مارس 2019، وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحقه بعد

أيام أمراً إدارياً مدته ستة أشهر، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه 4 سنوات في الأسر.



فيما يواصل الأسير أحمد زهران (42 عاماً) من بلدة دير

أبو مشعل في محافظة رام الله، إضرابه عن الطعام منذ 7 أيام ضد الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عاماً، وهو متزوج وله أربعة أبناء،

علماً أنه معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019، وقد خاض هذا العام إضراب عن الطعام استمر لمدة (39) يوماً، وانتهى بوعد بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد بحقه وعليه أعلن إضرابه عن الطعام، وبذلك يكون هذا الإضراب هو الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال هذا العام.



كما بينت الهيئة، أن الأسيرة هبه اللبدي (24 عاماً) وتحمل

الجنسية الأردنية بجانب الجنسية الفلسطينية، اعتقلت أثناء توجهها لزيارة عائلتها في محافظة جنين، حيث جرى اعتقالها من على الجسر، وحولت إلى التحقيق حيث استمر لمدة (25) يوماً في ظروف قاسية وصعبة، وانتهى بتحويلها إلى الاعتقال الإداري، وعلى ذلك أعلنت إضرابها عن الطعام منذ 7 أيام.