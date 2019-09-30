حركة مرورية منسابة في شوارع قطاع غزة ولم يُسجل أي حادث سير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الحركة المرورية، صباح اليوم الأحد، نشطة، على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية بمحافظات قطاع غزة.



ونوهت الإدارة في تشرتها اليومية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، مطالبة قائدي المركبات، بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وأشارت الإدارة، إلى أن الحركة على الطرق الخارجية، تسير بشكل انسيابي واعتيادي، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، مع وجود بعض الأعمال على الطريق.



وأوضحت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض قائدي المركبات والمواطنين للخطر، مطالبة السائقين، بتحريك مركباتهم لأقرب موقف، عند وقوع أي حادث، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، كما يمكن التواصل مع العمليات المركزية.



وأكدت الإدارة في نشرتها، أنه لم تسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي حوادث سير.