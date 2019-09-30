شاهد:صورة تشرح قواعد اللبس المخالف للرجال والنساء في الأماكن العامة لزوار المملكة



وبحسب اللائحة فإن الملابس الكاشفة للصدر بالنسبة للرجال تعد مخالفة يتم التغريم عليها، أما بالنسبة للنساء فالملابس القصيرة فوق الركبة أو الملابس الكاشفة تعد مخالفة تستوجب الغرامة.



وبالنسبة لغرامة المخالفة لتلك الشروط بالنسبة للزوار، فسوف تترواح لأول مرة 100 ريال، وعند التكرار 200 ريال.







رام الله - دنيا الوطنحددت لائحة المحافظة على الذوق العام قواعد اللباس لزوار المملكة من الخارج والتي تم اعتمادها السبت.