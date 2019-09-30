حماس تُعلّق لـ"دنيا الوطن" على تصريحات الأحمد بشأن مبادرة الفصائل والمستشفى الأمريكي





وفي رده على تصريحات الأحمد بخصوص المستشفى الأمريكي، قال المتحدث باسم حركة (حماس): إن المستشفى ليس له أي دلاله سياسية، وجاء ضمن تفاهمات كسر الحصار بقرار فصائلي.





وأشار إلى أن المستشفى يقدم خدمات لشعبنا الفلسطيني ونحن مع اي خدمات تقدم لشعبنا وتسهيلات.



وكان الأحمد، قال: إننا "ما زلنا نتمسك بالوساطة المصرية فقط في ملف المصالحة"، مبيناً أن اجتماع بيروت 2017 لا علاقة له بالمصالحة.



ووجه الأحمد تساؤلاً للفصائل خلال حديثه مع برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون (فلسطين): هل حماس تُعطيكم الأوامر وتبتزكم؟ مؤكداً أن المستشفى الأمريكي الذي سيقام بشمال غزة، تم مسبقاً بالتوافق بين حماس وأمريكا، وإسرائيل وقطر.



وأكد أن حماس أصبح لديها القدرة على إصدار بيانات باسم الفصائل الفلسطينية. وكان الأحمد، قال: إننا "ما زلنا نتمسك بالوساطة المصرية فقط في ملف المصالحة"، مبيناً أن اجتماع بيروت 2017 لا علاقة له بالمصالحة.ووجه الأحمد تساؤلاً للفصائل خلال حديثه مع برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون (فلسطين): هل حماس تُعطيكم الأوامر وتبتزكم؟ مؤكداً أن المستشفى الأمريكي الذي سيقام بشمال غزة، تم مسبقاً بالتوافق بين حماس وأمريكا، وإسرائيل وقطر.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، بشأن مبادرة الفصائل والانتخابات.وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في تصريحات لـ"دنيا الوطن": مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة التي وافقنا عليها داعمة للجهد المصري، وليست بديلاً عنه، وهي محصلة لاتفاقيات سابقة، ومدخل لإجراء الانتخابات.وأضاف: المبادرة نقطة إجماع فصائلي ممكن الانطلاق بها لتنفيذ الانتخابات، مشيراً إلى أن الفصائل سلمت مبادرتها للأشقاء في مصر دعماً للجهود، واستكمالاً لها لتحقيق الوحدة.ودعا القانوع حركة فتح للانخراط في المجموع الوطني الذي ينادي بتحقيق الوحدة، وتبني خيار شعبنا وحاجته لتحقيق الوحدة لمواجهة التحديات.