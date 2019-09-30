العالول يكشف عن اجتماعات مكثفة خلال أيام بشأن الانتخابات ويتحدث عن مبادرة الفصائل

اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، اليوم الاثنين، عن إجراء الانتخابات العامة، والذي طرحها الرئيس محمود عباس خلال خطابه في الأمم المتحدة، مشيراً إلى اجتماعات ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة هذا الملف.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الانتخابات ليست طرحاً جديداً، وتم طرح الفكرة عشرات المرات، وخلال الفترة الماضية، تم طرحها مع المصريين ليطرحوها على كل الفصائل، وعلى حماس في قطاع غزة.



وشدَد العالول على أن المسألة مهمة جداً في هذه الفترة، خاصة لأن لها علاقة بالمصالحة التي تراوح مكانها، ولا يوجد تقدم في هذا الموضوع، وآلية تطبيق الاتفاقيات التي تم وضعها في 2017 بلا جدوى، ولا داعي للاستمرار في مبادرات لأنها كلها تعطي أملاً زائفاً يؤدي إلى الإحباط.



وقال نائب رئيس حركة فتح: بعد كل هذا، كان لابد من حراك آخر وسياق آخر مختلف، فليكن الذهاب إلى انتخابات عامة، وخلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون هناك اجتماعات للجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومع كل الفصائل، وسيجتمع الرئيس مع لجنة الانتخابات المركزية، من أجل وضع الأفكار والاستعداد للذهاب إلى هذا الخيار



وشدّد العالول على أنه خلال الاجتماعات المقبلة، سنناقش هذه المسألة، "لأننا نريد انتخابات وتحديداً في القدس، لأنها مسألة مهامة جداً، ولأننا نراها شكلاً من أشكال التصدي لطروحات ترامب.



وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالفصائل، قال العالول: كما أشرت نحن نذهب في السياق باتجاه الفكرة التي طرحها الرئيس في الأمم المتحدة، وهي تطبيق الانتخابات والذهاب مباشرة باتجاه ذلك، ولا مجال على الإطلاق بأن نتحدث عن مبادرات أخرى.



وأضاف: لا مجال لأي حديث عن مبادرات أخرى، لا جديد فيها، لأننا لا نريد أن نعطي أملاً زائفاً، يمكن ألا يُنفذ، وهذا سيحبط الجمهور الفلسطيني، ومن يريد أن يصنع شيئاً بالوحدة الوطنية عليه أن يذهب باتجاه تطبيق اتفاق 2017، وآليات 2017 والذهاب باتجاه الانتخابات.