دولي

مسؤول بالكونغرس: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتن وزعماء آخرين

مسؤول بالكونغرس: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتن وزعماء آخرين
رام الله - دنيا الوطن
قال الديمقراطي، آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، أمس الأحد: "إن الكونغرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترامب السابقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، وعدد من زعماء العالم الآخرين"، مشيراً إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترامب قد عرّض الأمن القومي للخطر.

ونقلت (رويترز)، عن آدم شيف قوله لشبكة (إن بي سي): "أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمننا أيضاً خلال محادثاته مع زعماء آخرين، وخصوصاً بوتن، بطريقة اعتقد هو أنها قد تفيد بصورة شخصية حملته".

وإثر شكوى من أن ترامب طلب خدمة سياسية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأنها مساعدته على الفوز بالرئاسة لفترة ثانية، يحقق أعضاء مجلس النواب في مخاوف من أن تكون تصرفات ترامب، قد هددت الأمن القومي ونزاهة الانتخابات الأميركية.

وتضمنت الشكوى محادثة هاتفية طلب خلالها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق مع نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ونجله هانتر الذي كان عضواً بمجلس إدارة إحدى شركات الغاز الأوكرانية.

وبايدن مرشح بارز محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ولا يوجد دليل على وجود مخالفات في تصرفاته فيما يتعلق بأوكرانيا.

ودفع الأمر رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، لبدء تحقيق لمساءلة ترامب يوم الثلاثاء.

من جانبه، اتهم ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض، أمس الأحد، مقدم الشكوى بأنه جزء من مؤامرة حكومية، مما وصفه "بالدولة العميقة" بهدف تأجيج المعارضة ضد ترامب.

وقال ميلر لـ(فوكس نيوز): "أعلم الفرق بين مسرب معلومات وعميل (الدولة العميقة)، إنه عميل (دولة عميقة) بكل وضوح وبساطة".

كما دافع مؤيدو ترامب الجمهوريون في الكونغرس عن تصرفات الرئيس خلال برامج حوارية تلفزيونية أخرى الأحد.

وذكر السناتور لينزي غراهام على شبكة (سي بي إس):"ليس لدي أدنى مشكلة مع هذه المحادثة الهاتفية".

كذلك تحدث رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي إلى شبكة (أي بي سي) قائلاً إن لجنته توصلت إلى اتفاق مع مسرب المعلومات للمثول أمامها.

ويعكف النواب على إعداد المواد اللوجستية اللازمة لحماية هوية هذا الشخص، والحصول على تصاريح أمنية لمحامين سيمثلونه.

أخبار ذات صلة

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

جونسون: سأبقى في منصبي وبالبريكست بموعده

جونسون: سأبقى في منصبي وبالبريكست بموعده

مصرع مهاجريْن في حريق اندلع بمخيم للاجئين باليونان

مصرع مهاجريْن في حريق اندلع بمخيم للاجئين باليونان

مقتل اثنين من المهاجرين في حريق بمخيم لاجئين باليونان واندلاع اشتباكات

مقتل اثنين من المهاجرين في حريق بمخيم لاجئين باليونان واندلاع اشتباكات

حلفاء ترامب يهبون لنجدته ويهاجمون بايدن في قضية اوكرانيا

حلفاء ترامب يهبون لنجدته ويهاجمون بايدن في قضية اوكرانيا

شاهد: آلاف الفرنسيين يلقون نظرة الوداع على رئيسهم الراحل شيراك

شاهد: آلاف الفرنسيين يلقون نظرة الوداع على رئيسهم الراحل شيراك

إيران تهنئ اليهود في عامهم الجديد

إيران تهنئ اليهود في عامهم الجديد

هل يستطيع الديمقراطيون في الكونغرس عزل ترامب؟

هل يستطيع الديمقراطيون في الكونغرس عزل ترامب؟

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة: الحكومة تسعى إلى تعزيز المنتج الوطني

وزير الزراعة: الحكومة تسعى إلى تعزيز المنتج الوطني

إطلاق النسخة العربية من تقرير (يونسكو) &#34;الانتفاع بالمعلومات&#34;

إطلاق النسخة العربية من تقرير (يونسكو) "الانتفاع بالمعلومات"

إدارة معبر بيت حانون/ إيرز تُصدر تنويهاً مهماً للمسافرين

إدارة معبر بيت حانون/ إيرز تُصدر تنويهاً مهماً للمسافرين

إتلاف ست مركبات غير قانونية وتوقيف41 مطلوباً في جنين

إتلاف ست مركبات غير قانونية وتوقيف41 مطلوباً في جنين

مجدلاني: لا نُراهن على غانتس باسترجاع العملية السياسية وفق مرجعيات عملية السلام

مجدلاني: لا نُراهن على غانتس باسترجاع العملية السياسية وفق مرجعيات عملية السلام

الاحتلال يُهاجم حفل استقبال الأسير براء عويس جنوب نابلس

الاحتلال يُهاجم حفل استقبال الأسير براء عويس جنوب نابلس

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

شاهد: الاحتلال يُعيد اعتقال مقدسي بعد الإفراج عنه

شاهد: الاحتلال يُعيد اعتقال مقدسي بعد الإفراج عنه

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34;

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس"

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

عربي

شاهد:صورة تشرح قواعد اللبس المخالف للرجال والنساء في الأماكن العامة لزوار المملكة

شاهد:صورة تشرح قواعد اللبس المخالف للرجال والنساء في الأماكن العامة لزوار المملكة

قايد صالح: المؤسسة العسكرية لا تُزكي أي مرشح للرئاسة الجزائرية

قايد صالح: المؤسسة العسكرية لا تُزكي أي مرشح للرئاسة الجزائرية

بن سلمان: هجمات أرامكو عمل حرب من إيران.. وجريمة مقتل خاشقجي مؤلمة

بن سلمان: هجمات أرامكو عمل حرب من إيران.. وجريمة مقتل خاشقجي مؤلمة

عشرات المهاجرين يفرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا

عشرات المهاجرين يفرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا