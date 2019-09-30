بن سلمان: الحرب مع إيران كارثية وستُدمر الاقتصاد العالمي

رام الله - دنيا الوطن

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي، مشدداً على أنه يفضل حلاً غير عسكري للتوترات معها.



وقال بن سلمان، لقناة (سي بي إس): "إذا لم يتخذ العالم إجراءً قوياً وحازماً لردع إيران، فسنشهد مزيداً من التصعيد الذي سيهدد المصالح العالمية".

وأضاف: "ستتعطل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط، لتبلغ أرقاماً عالية خيالية لم نشهدها في حياتنا"، داعياً إيران للتوقف عن دعم قوات الحوثيين في اليمن.





وأشار إلى أنه منفتح على كل المبادرات للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب هناك، قائلاً: "المنطقة تمثل نحو 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20% من الممرات التجارية العالمية، ونحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تصوروا أن تتوقف هذه الأمور الثلاثة".



وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف في 14 أيلول/ سبتمبر، منشأتي نفط سعوديتين، وحملت بلاده والولايات المتحدة إيران مسؤوليته، لا هدف له.







وأردف: "لا يوجد هدف استراتيجي، الأحمق فقط قد يقدم على مهاجمة خمسة في المئة من الإمدادات العالمية، الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه".

واستكمل: "هذا يعني انهياراً كلياً للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب".وقال إن على ترامب أن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، لصياغة اتفاق جديد فيما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، والنفوذ في أنحاء الشرق الأوسط.