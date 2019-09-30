شؤون فلسطينية

النسبة لم تُحدد.. رواتب غزة كالشهر الماضي ولجان الموظفين لم تُنهِ عملها

النسبة لم تُحدد.. رواتب غزة كالشهر الماضي ولجان الموظفين لم تُنهِ عملها
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
علمت "دنيا الوطن" من مصادر مُطلعة بالحكومة الفلسطينية، أن آلية صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، ستكون كالشهر الماضي، لافتةً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ "دنيا الوطن"، أن اللجان التي شكلتها الحكومة لحصر الموظفين في قطاع غزة لم تنتهِ من أعمالها، الأمر الذي سيؤدي إلى صرف الرواتب بنفس الآلية.

وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة الفلسطينية، ستناقش في اجتماعها الأسبوعي، عمل تلك اللجان المُكلفة بحصر الموظفين وإلى أين وصلت في عملها، مرجحةً أن يشهد الراتب المقبل حلاً لملف الموظفين.

وشددت المصادر، على أن إنهاء التمييز في نسبة صرف الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سيكون بعد انتهاء لجان حصر الموظفين عملها، الأمر الذي لن يكون قبل الشهر الجاري.

ولفتت المصادر، إلى أن توحيد النسبة سيكون للموظفين الموجودين على رأس عملهم في قطاع غزة ولمن لم يغادروا القطاع، مشيرةً إلى أن من غادروا قطاع غزة أو هاجروا منه لن يشملهم القرار.

وفيما يتعلق بموظفي تفريغات 2005، قالت المصادر: إن موظفي الملف موجودون على بند الإعانة الاجتماعية، وليس كموظفين رسميين، لافتاً إلى أن تحسناً على رواتبهم ستشهده الأشهر المقبلة.

يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، صرفت الشهر الماضي نسبة 110% للموظفين بالضفة الغربية، في حين اشتكى الموظفون بالقطاع من أن نسبة الصرف كانت 60% من أصل 70% من الراتب. 

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