بن سلمان: هجمات أرامكو عمل حرب من إيران.. وجريمة مقتل خاشقجي مؤلمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على أن هجمات 14 أيلول/سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة، كان عمل حرب تقوم به إيران.



وقال الأمير محمد بن سلمان لبرنامج ("60 دقيقة) المُذاع على قناة (سي.بي.إس): "إذا لم يتخذ العالم عملاً قوياً وصارماً لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم".



لكنه قال: "يفضل حلا سياسا لأنه أفضل بكثير من الحل العسكري"، مضيفا: "إن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي".



وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن الهجوم عمل أحمق، لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم.



كما حذّر من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران، قائلا: "إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى مزيداً من التصعيد".



وحول الوضع في اليمن، نوّه ولي العهد إلى أن الحل السياسي سيكون أسهل في هذا البلد إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.



كذلك أوضح الأمير محمد بن سلمان أن جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي مؤلمة جدا، وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية.