طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة ليلاً

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 28-18 28-18 بيت لحم 28-18 28-18 28-18 رام الله والبيرة 26-17 26-17 26-17 طولكرم 29-22 29-22 29-22 نابلس 29-19 29-19 29-19 قلقيلية 29-22 29-22 29-22 جنين 31-21 31-21 31-21 سلفيت 28-18 28-18 28-18 طوباس 31-21 31-21 31-21 روابي 29-19 29-19 29-19 الخليل 26-17 26-17 26-17 غزه 28-23 28-23 28-23 أريحا 36-25 36-25 36-25 خانيونس 28-23 28-23 28-23 الأغوار الشمالية 34-23 34-23 34-23 رفح 29-22 29-22 29-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2019/10/01: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/10/02: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/10/03: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي