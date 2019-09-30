وزير الزراعة: الحكومة تسعى إلى تعزيز المنتج الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الزراعة رياض عطاري، إن الحكومة تسعى دائما من أجل تعزيز المنتج الوطني، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك.



وأشار عطاري خلال استقباله من محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إلى أن قرار الحكومة بوقف استيراد العجول من اسرائيل يعد قرارا وطنيا يعكس توجه الحكومة نحو الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي،لتعزيز المنتج الوطني، لافتا إلى أن مخزون العجول يكفي لــ3شهور في الضفة وغزة حتى لو لم نستورد أي عجل، وأن سعرها لن يتغير ولن يرتفع.



وبحث الوزير عطاري مع الرجوب آلية التعاون الدائم والمستمر مع المحافظة، من أجل تقديم كافة أنواع الدعم والإسناد للمزارعين خاصة في القرى النائية والمهمشة والواقعة بمحاذاة وداخل جدار الضم



بدوره، قال الرجوب: "نحن معنيون بتنمية هذا القطاع وتعزيز الاستثمار الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تربية العجول في مزارعنا الفلسطينية مع مراعاة عدم الحاق الضرر بالتجار المستوردين لها"، مشددا على ضرورة تقديم الدعم للمزارعين ودعم منتجنا الوطني، والعمل على مراقبته.



كما التقى وزير الزراعة وطاقم الوزارة في بلدية يعبد، رؤساء المجالس للقرى الجدارية، بمشاركة رئيس بلدية يعبد سائد الكيلاني، ورؤساء 19 تجمعاً، والتقى رؤساء المجالس القرى الشرقية الجدارية في المحافظة، وكان في استقباله رئيس بلدية مرج ابن عامر احمد زكارنة ورؤساء 11 تجمعا سكانيا، واستمع إلى احتياجات المناطق الجدارية والمشاكل التي يتعرضون لها.



وعرض عطاري خطة وزارة الزراعة للمناطق الجدارية ضمن العنقود الزراعي للسنوات الثلاث القادمة، كما تفقد محطة بيت قاد الزراعية واطلع من خلالها على واقع المحطة وآفاق تطويرها.



ورافق الوزير في جولته وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح،والوكيل المساعد للمصادر الطبيعية م.محمد الشحبري،والوكيل المساعد للادارة والتخطيط أحمد زكارنة،والوكيل المساعد للقطاع الفني م. أمجد صلاح، ومدير عام زراعة جنين م. باسم حماد،ومدير عام مركز البحوث الدكتور زياد فضة،ومستشارة الوزير فاطمة ارشيد،ومدير عام المياه الزراعية م. عصام نوفل،ومدير عام الاراضي الزراعية م. عمار صلاحات،وعدد من موظفي الوزارة.