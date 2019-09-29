شؤون فلسطينية

على خلفية الشجار بين الكتل الطلابية: جامعة "بيرزيت" تعلّق التدريس اليوم لطلبة البكالوريوس

على خلفية الشجار بين الكتل الطلابية: جامعة "بيرزيت" تعلّق التدريس اليوم لطلبة البكالوريوس
رام الله - دنيا الوطن
قررت جامعة بيرزيت تعليق التدريس يوم غد الاثنين لطلبة البكالوريوس، طالبةً من طلبتها عدم التواجد في الحرم الجامعي، وذلك بدافع "الحرص على مصلحة الطلبة".

وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء الأحد على صفحتها في "فيسبوك"، قالت الجامعة، إن هذا القرار جاء بسبب عدم التوصل حتى الآن لاتفاق ينهي الخلاف القائم على خلفية الشجار الذي حدث يوم أمس السبت في حرم الجامعة.

بينما أكد البيان أن "ينتظم التدريس لطلبة الدراسات العليا، ويكون الدوام عادياً في جميع مرافق الجامعة المختلفة".

وفيما يلي نص بيان الجامعة:

بيان إلى أسرة الجامعة
حيث أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق ينهي الخلاف القائم على خلفية الشجار الذي حدث يوم أمس السبت في حرم الجامعة، وحرصاً على سلامة الطلبة، فقد تقرر تعليق التدريس لطلبة البكالوريوس يوم غد الاثنين الموافق 30/9/2019، وعلى الطلبة عدم التواجد في الحرم الجامعي، بينما ينتظم التدريس لطلبة الدراسات العليا، ويكون الدوام عادياً في جميع مرافق الجامعة المختلفة.

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