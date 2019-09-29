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عشرات المهاجرين يفرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا

عشرات المهاجرين يفرون بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت القوات البحرية الليبية، من إنقاذ 71 شخصا على الأقل، من المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن مكثوا عدة أيام في البحر.

وقال مصدر في هذه القوات، إنه تم نقل هؤلاء المهاجرين، إلى مدينة الخمس، شرقي العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر يوم الأحد، ولكنهم هربوا من المكان، ولم تحاول السلطات القبض عليهم.

وأشار إلى أن السلطات، لم تصدر أوامر باستخدام القوة لاعتراض المهاجرين، ولم يحاول المسؤولون نقلهم إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة وفق "رويترز".

وحول هذا الحادث، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن قاربا مطاطيا يقل عشرات المهاجرين، غرق قبالة السواحل الليبية، وإن خفر السواحل الليبي أرسل قارب دورية للبحث عنهم.وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه لم يغرق أو يصب أي من المهاجرين في الحادث، ولكن حالة اثنين منهم كانت سيئة لأن المهاجرين ظلوا 4 أيام في البحر بلا غذاء أو ماء. وتم تقديم العلاج للشخصين المذكورين.

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