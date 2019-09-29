دولي

مقتل اثنين من المهاجرين في حريق بمخيم لاجئين باليونان واندلاع اشتباكات

مقتل اثنين من المهاجرين في حريق بمخيم لاجئين باليونان واندلاع اشتباكات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خدمات الطوارئ اليونانية أن اشتباكات اندلعت بين لاجئين والشرطة في أعقاب حريق شب الأحد في حاوية داخل مخيم مكتظ باللاجئين بجزيرة ليسبوس شرقي البلاد المقابلة لسواحل تركيا.

وأكدت وكالة أنباء أثينا، نقلاً عن مصادر بالشرطة وفاة شخصين امرأة وطفل، بعد الحريق الذي شب في مخيم مكتظ للاجئين في موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية، اندلعت على اثره اعمال شغب.

وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف فوق مخيم موريا المكتظ، والذي يعيش فيه حاليا نحو 12 ألف شخص، في حين يحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق.

وقال شاهد أفغاني لوكالة "فرانس برس" إنه رأى طفلين متفحمين وجثة امرأة، واندلعت أعمال شغب بسب تأخر رجال الإطفاء.

وتواجه اليونان منذ أسابيع تدفق موجات جديدة من اللاجئين والمهاجرين من تركيا. وكان ما يقرب من مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا وغيرهم من المهاجرين قد وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في عام 2015.

كما حاول أتراك عبور الحدود إلى اليونان على مدى السنوات الماضية في أعقاب محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.ووصل ما يزيد على 9000 شخص في شهر أغسطس، وهو العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى ثلاثة أعوام منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة أمام المهاجرين. ووصل إلى اليونان في سبتمبر الجاري ما يزيد على 8000 شخص.

ولقي سبعة مواطنين أتراك، هم امرأتان وخمسة أطفال، حتفهم غرقا يوم الجمعة بعدما انقلب قاربهم قرب جزيرة تشيوس.

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