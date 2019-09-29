الأحمد مهاجماً حماس: لديها القدرة على إصدار بيانات باسم الفصائل ونتمسك بالوساطة المصرية



وأكد أن حماس أصبح لديها القدرة على إصدار بيانات باسم الفصائل الفلسطينية.





وأوضح أنه رغم الأذى الذي لحق بنا بسبب حجز الأموال، الا أننا لن نقبل استلام أموالنا منقوصة من اسرائيل، حتى نصون عوائل الشهداء والأسرى.





وتابع حديثه قائلاً :"الرئيس محمود عباس استعى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر وطلب منه التحضير للانتخابات، وعقد الأخير اجتماعات مع الفصائل بالضفة، وذهب لغزة للقاء حماس، وردوا عليه بأنه يريدون انتخابات تشريعية ووطنية، والرئيس اراد انتخابات عامة اي شاملة لكل هذه الانتخابات.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير لحركة فتح عزام الأحمد ما زلنا نتمسك بالوساطة المصرية فقط في ملف المصالحة، مبيناً أن اجتماع بيروت 2017 لا علاقة له بالمصالحة.ووجه الأحمد تسائلاً للفصائل خلال حديثه مع برنامج "ملف اليوم": هل حماس تُعطيكم الأوامر وتبتزكم؟، مؤكداً أن المستشفى الأمريكي الذي سيقام بشمال غزة تم مسبقاً بالتوافق بين حماس وأمريكا، واسرائيل وقطر.