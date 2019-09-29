حماس تُهاجم السلطة الوطنية بعد اعتقال خلية عين بوبين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن "إعلان الاحتلال الإسرائيلي إحباطه لبعض عمليات المقاومة في الضفة الغربية، واعتقال بعض المقاومين، هو محاولة لترميم صورته التي هزها شباب الضفة الغربية بمقاومتهم المستمرة".



وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم عبر صفحته الرسمية عبر (فيسبوك) إن "تباهي الاحتلال ومدح قيادته السياسية والأمنية لسياسة التنسيق الأمني مع السلطة في رام الله، يؤكد حجم الجريمة التي تمثلها هذه السياسة، التي تُجمع كل القوى الوطنية على رفضها".



وطالب قاسم الكل الوطني بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن تقوم قيادة السلطة بتنفيذ قرارها بوقف التعامل بالاتفاقات مع الاحتلال، ووقف المماطلة والمراوغة بتنفيذ هذا القرار"، على حد وصفه.