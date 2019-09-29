دولي

إيران تهنئ اليهود في عامهم الجديد

إيران تهنئ اليهود في عامهم الجديد
رام الله - دنيا الوطن
هنأت وزارة الخارجية الإيرانية الشعب اليهودي بعيد رأس السنة العبرية الجديدة الـ5780 التي تصادف اليوم الأحد.

وجاءت التهنئة على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، وهنأ فيها اليهود بعيد "روش هاشانا" بثلاث لغات: الفارسية والإنجليزية والعبرية بحسب "روسيا اليوم".

وكتب موسوي: "نتمنى سنة جديدة سعيدة لرعايانا اليهود ولجميع الأتباع الحقيقيين للنبي العظيم موسى (ع)".

من جانبه، قال مساعد الرئيس الايراني لشؤون الطوائف والقوميات، حجة الإسلام علي يونسي، في بيان أصدره بمناسبة قدوم عيد رأس السنة العبرية، إن "تاريخ اليهود في إيران يعود إلى عدة آلاف السنين وهو جزء لا يتجزأ من تاريخ بلادنا، حيث كانت ترحب ثقافة إيران وحضارتها دوما بأتباع الديانات التوحيدية"، حسب ما نقلته وكالة "إرنا".

وأضاف علي يونسي: "عندما لم يكن اليهود أحرارا في بقية العالم ولم يكونوا في أمان، كانت إيران بلدا آمنا وسالما لهم، لذا فإنهم يعتبرون إيران وطنهم".

ويقوم الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن دولة إسرائيل على عدم الاعتراف بها لاعتبار أنها أنشئت على الأراضي الفلسطينية المحتلة. مع ذلك، أعلن مسؤولون إيرانيون في مختلف المناسبات أن إيران ليست ضد الديانة اليهودية بالذات واليهود كشعب.


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