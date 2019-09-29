شاهد: وزير الخارجية الإماراتي يثير الضجة بتهنئته لليهود "بعيد رأس السنة العبرية"



ويصادف اليوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر، عيد (رأس السنة العبرية) الذي يحتفل به اليهود في مختلف أنحاء العالم برأس السنة العبرية الجديدة، وهي سنة 5780 بحسب التقويم العبري.

ويُحيي اليهود خلال العيد بعضهم البعض بتحية "شاناه توفاه" أي سنة جديدة مليئة بالخير والبركة.





تغريدة بن زايد، أثارت ردود فعل مختلفة بين متابعيه على حسابه الشخصي عبر (تويتر) حيث اعتبره البعض بأنه تطبيع مع الاحتلال، بينما رد البعض التحية عليه بمختلف اللهجات.









رام الله - دنيا الوطننشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، تهنئة لليهود، بمناسبة ما يُسمّى "رأس السنة العبرية".وكتب بن زايد على حسابه الرسميّ بموقع (تويتر) التهنئة باللغة العبريّة، لكن بأحرف إنجليزية: "Shana Tova" بمعنى سنة مليئة بالخير والبركة.