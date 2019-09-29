إدارة معبر بيت حانون/ إيرز تُصدر تنويهاً مهماً للمسافرين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة معبر بيت حانون/ إيرز، مساء اليوم الأحد، تنويها مهماً، حول عمل المعبر الواقع أقصى شمال قطاع غزة، خلال اليومين المقبلين.
وقالت عبر صفحتها الرسمية: إن معبر بيت حانون/ إيرز، مُغلق في كلا الاتجاهين، أمام حركة المغادرين والقادمين بشكل كلي، وذلك يومي الاثنين الموافق 30/9/2019، والثلاثاء الموافق 1/10/2019 وذلك بسبب الأعياد اليهودية.
أصدرت إدارة معبر بيت حانون/ إيرز، مساء اليوم الأحد، تنويها مهماً، حول عمل المعبر الواقع أقصى شمال قطاع غزة، خلال اليومين المقبلين.
وقالت عبر صفحتها الرسمية: إن معبر بيت حانون/ إيرز، مُغلق في كلا الاتجاهين، أمام حركة المغادرين والقادمين بشكل كلي، وذلك يومي الاثنين الموافق 30/9/2019، والثلاثاء الموافق 1/10/2019 وذلك بسبب الأعياد اليهودية.
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