إتلاف ست مركبات غير قانونية وتوقيف41 مطلوباً في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة ست مركبات غير قانونية، وألقت القبض على 41 مطلوباً للعدالة في جنين.



وذكرت الشرطة، أنها ضبطت أربع مركبات ودراجتين جميعها غير قانونية، وألقت القبض على 41 شخصاً مطلوباً للعدالة في مدينة ومحافظة جنين.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم استخدامها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها، وعلى عابر الطريق والممتلكات العامة، وإلى التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية، ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.