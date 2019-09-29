مجدلاني: لا نُراهن على غانتس باسترجاع العملية السياسية وفق مرجعيات عملية السلام





وأشار إلى أن نتنياهو الذي كان يشكل رأس الحربة للمشروع الأمريكي في المنطقة، سيؤثر غيابه عليه، وعلى الدور الأمريكي لكنه استدرك قائلاً لا يوجد لدى الاحتلال أية أجندات للتسوية في الوقت الحالي، بل مزيد من الضغط باتجاه السيطرة على أراضي الدولة الفلسطينية.



وتابع مجدلاني خلال كلمته عبر نظام (الفيديوكنفرانس) بورشة العمل التي عقدتها دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، بعنوان (قراءة سياسية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية)، في مقر الدائرة بغزة، أن "اليمين والوسط" ما زالوا يعتبرون الفلسطينيين خارج الإجماع القومي اليهودي، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا في إطار الاجماع لتشكيل الحكومة، حتى لو شكلوا شبكة أمان لها.



وأضاف: "الوضع الآن معقد، ونشهد تغييراً كبيراً، لكن نحن لا يوجد لدينا أوهام أو رهان على غانتس، بأنه يمكن أن يُحدث تحولاً في سياسة الاحتلال نحو السلام، واسترجاع العملية السياسية وفق مرجعيات عملية السلام".



وأشار إلى أن هناك مأزقاً الآن في تشكيل الحكومة بإسرائيل؛ وأن خروج نتنياهو من الحياة السياسية، تسهل إمكانية أن تشكل حكومة وحدة بين "اليمين، وأزرق أبيض، وليبرمان".



وأكد مجدلاني هناك فرصة فعلية للإرادة الدولية لكسر الاحتكار الأمريكي لملف الشرق الأوسط، عبر ممارسة الضغوط على أية حكومة قادمة بدولة الاحتلال، بقرار واضح وصريح بالالتزام بالمرجعيات الدولية، وأسس عملية السلام، عبر التلويح الفعلي باتخاذ قرارات عملية وواقعية ضد دولة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني، أن التغيير الذي حدث كان للصوت العربي والقائمة المشتركة، وأن الجماهير العربية كان لها دور كبير في إحداث هذا التغيير، لكنه لم يقع على عاتقهم وحدهم، وأنه رغم كافة الظروف التي مرت وأثرت على القوائم العربية في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على تمثيل المجتمع العربي، في ظل حملة تنافس شرسة، وتوجه المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والفاشية الجديدة.