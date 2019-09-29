شؤون فلسطينية

مجدلاني: لا نُراهن على غانتس باسترجاع العملية السياسية وفق مرجعيات عملية السلام

مجدلاني: لا نُراهن على غانتس باسترجاع العملية السياسية وفق مرجعيات عملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني، أن التغيير الذي حدث كان للصوت العربي والقائمة المشتركة، وأن الجماهير العربية كان لها دور كبير في إحداث هذا التغيير، لكنه لم يقع على عاتقهم وحدهم، وأنه رغم كافة الظروف التي مرت وأثرت على القوائم العربية في انتخابات الكنيست الإسرائيلية، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على تمثيل المجتمع العربي، في ظل حملة تنافس شرسة، وتوجه المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والفاشية الجديدة.

وأشار إلى أن نتنياهو الذي كان يشكل رأس الحربة للمشروع الأمريكي في المنطقة، سيؤثر غيابه عليه، وعلى الدور الأمريكي لكنه استدرك قائلاً لا يوجد لدى الاحتلال أية أجندات للتسوية في الوقت الحالي، بل مزيد من الضغط باتجاه السيطرة على أراضي الدولة الفلسطينية.

وتابع مجدلاني خلال كلمته عبر نظام (الفيديوكنفرانس) بورشة العمل التي عقدتها دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، بعنوان (قراءة سياسية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية)، في مقر الدائرة بغزة، أن "اليمين والوسط" ما زالوا يعتبرون الفلسطينيين خارج الإجماع القومي اليهودي، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا في إطار الاجماع لتشكيل الحكومة، حتى لو شكلوا شبكة أمان لها.

وأضاف: "الوضع الآن معقد، ونشهد تغييراً كبيراً، لكن نحن لا يوجد لدينا أوهام أو رهان على غانتس، بأنه يمكن أن يُحدث تحولاً في سياسة الاحتلال نحو السلام، واسترجاع العملية السياسية وفق مرجعيات عملية السلام".

وأشار إلى أن هناك مأزقاً الآن في تشكيل الحكومة بإسرائيل؛ وأن خروج نتنياهو من الحياة السياسية، تسهل إمكانية أن تشكل حكومة وحدة بين "اليمين، وأزرق أبيض، وليبرمان".

وأكد مجدلاني هناك فرصة فعلية للإرادة الدولية لكسر الاحتكار الأمريكي لملف الشرق الأوسط، عبر ممارسة الضغوط على أية حكومة قادمة بدولة الاحتلال، بقرار واضح وصريح بالالتزام بالمرجعيات الدولية، وأسس عملية السلام، عبر التلويح الفعلي باتخاذ قرارات عملية وواقعية ضد دولة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

حماس تُهاجم السلطة الوطنية بعد اعتقال خلية عين بوبين

حماس تُهاجم السلطة الوطنية بعد اعتقال خلية عين بوبين

إطلاق النسخة العربية من تقرير (يونسكو) &#34;الانتفاع بالمعلومات&#34;

إطلاق النسخة العربية من تقرير (يونسكو) "الانتفاع بالمعلومات"

إدارة معبر بيت حانون/ إيرز تُصدر تنويهاً مهماً للمسافرين

إدارة معبر بيت حانون/ إيرز تُصدر تنويهاً مهماً للمسافرين

إتلاف ست مركبات غير قانونية وتوقيف41 مطلوباً في جنين

إتلاف ست مركبات غير قانونية وتوقيف41 مطلوباً في جنين

الاحتلال يُهاجم حفل استقبال الأسير براء عويس جنوب نابلس

الاحتلال يُهاجم حفل استقبال الأسير براء عويس جنوب نابلس

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

شاهد: الاحتلال يُعيد اعتقال مقدسي بعد الإفراج عنه

شاهد: الاحتلال يُعيد اعتقال مقدسي بعد الإفراج عنه

اشتية: صندوقا الأقصى والقدس بجدة يعتمدان 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بفلسطين

اشتية: صندوقا الأقصى والقدس بجدة يعتمدان 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

إطلاق النسخة العربية من تقرير (يونسكو) &#34;الانتفاع بالمعلومات&#34;

إطلاق النسخة العربية من تقرير (يونسكو) "الانتفاع بالمعلومات"

إتلاف ست مركبات غير قانونية وتوقيف41 مطلوباً في جنين

إتلاف ست مركبات غير قانونية وتوقيف41 مطلوباً في جنين

الاحتلال يُهاجم حفل استقبال الأسير براء عويس جنوب نابلس

الاحتلال يُهاجم حفل استقبال الأسير براء عويس جنوب نابلس

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

شاهد: الاحتلال يُعيد اعتقال مقدسي بعد الإفراج عنه

شاهد: الاحتلال يُعيد اعتقال مقدسي بعد الإفراج عنه

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة &#34;الأعياد اليهودية&#34;

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة "الأعياد اليهودية"

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34;

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس"

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

عربي

الخارجية العراقية تعلق على حادثة السطو على سفارتها في البرازيل

الخارجية العراقية تعلق على حادثة السطو على سفارتها في البرازيل

السعودية: بدء استقبال السياح القادمين بالتأشيرة الإلكترونية

السعودية: بدء استقبال السياح القادمين بالتأشيرة الإلكترونية

سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادماً من صنعاء

سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادماً من صنعاء

إصابة خمسة سعوديين في حريق اندلع بمحطة قطار الحرمين بجدة

إصابة خمسة سعوديين في حريق اندلع بمحطة قطار الحرمين بجدة