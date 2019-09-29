الاحتلال يُهاجم حفل استقبال الأسير براء عويس جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حفل استقبال الأسير المحرر براء عويس (21 عاماً) في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.



وهاجمت قوات الاحتلال، حفل استقبال الأسير عويس عقب اقتحام القرية، وفرقت الأهالي الذين احتشدوا لاستقباله، ما أدى لإصابة عدد كبير من المواطنين بحالات اختناق.