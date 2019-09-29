شؤون فلسطينية

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر

عُمان تُقدّم أربعة ملايين دولار لإنشاء كلية بجامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
قال صادق أبو سليمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الأكاديمية، بأن الجامعة قد تلقت اليوم الأحد، رسالة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، أبلغتها عبرها بالموافقة على تمويل إنشاء مبنى كلية مسقط للتربية بالحرم الجامعي الجديد جنوب غزة، بتكلفة قدرها أربعة ملايين دولار أمريكي.

وشكر أبو سليمان، سلطنة عمان والشعب العماني على هذا التبرع، ودعمها المؤسسات التعليمية في فلسطين، كما وتقدم بشكر خاص لعلي بن إبراهيم بن شنون، الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية الخيرية، لما بذله من جهد لتمويل هذا المشروع المهم للجامعة بحسب "القدس المحلية".

من جانبه، أوضح محمد الوزير مدير وحدة المشاريع، بأنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بإنشاء المبني في السوق المحلي في القريب العاجل؛ إيذاناً ببدء أعمال تنفيذ المشروع.

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