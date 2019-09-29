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دولي

اجتماع بين نتنياهو وغانتس الأربعاء المقبل

اجتماع بين نتنياهو وغانتس الأربعاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
اتفق بنيامين نتنياهو زعيم حزب (الليكود) الإسرائيلي، اليوم الأحد، مع بيني غانتس زعيم حزب (أزرق- أبيض)، على عقد اجتماع بينهما مساء الأربعاء المقبل، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

وعقد اجتماع استمر لساعتين بين فرق التفاوض من الحزبين، إلا أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق، وسط اتهامات متبادلة بتحميل كل طرف منهما الآخر المسؤولية عن الفشل.

وباتفاق نتنياهو وغانتس على الالتقاء، فإن ذلك يعني أنه لن يقدم نتنياهو على خطوة إعادة تفويضه بتشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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