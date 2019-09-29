شاهد: الاحتلال يعيد اعتقال مقدسي بعد الإفراج عنه













رام الله - دنيا الوطنأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتقال الأسير وليد داود عليان (24 عاما) من بلدة العيسوية، للمرة الثانية بعد الافراج عنه.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير وليد، قبل أن تعتقله هو ووالده من المنزل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر أن الأسير عليان كان قد اعتقل بتاريخ 31/3/2014، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.