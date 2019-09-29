إسقاط طائرة مسيرة انتهكت مجال تركيا الجوي عند الحدود مع سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرة مسيرة مجهولة، مساء اليوم الأحد، بعد انتهاكها المجال الجوي، في المنطقة الحدودية مع سوريا.



وأشارت الوزارة، إلى أن الطائرة المسيرة انتهكت المجال التركي ست مرات، في منطقة عملية (درع الفرات)، وولاية كليس الحدودية مع سوريا، بحسب ما أعلنته وكالة (الأناضول).