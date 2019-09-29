اشتية: صندوقا الأقصى والقدس بجدة يعتمدان 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، اعتمدت مبلغ 50 مليون دولار؛ لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها السنوي 76 في جدة اليوم الأحد.



وقال اشتية في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "هذه المشاريع تشمل انشاء وتوسعة عدد من المدارس في الضفة والقدس وغزة، بالإضافة إلى مشاريع ترميم في قطاعات الحكم المحلي والزراعة والصحة الطرق في كل المحافظات الفلسطينية".



وشكر اشتية، إدارة الصندوقين وكل من يساهم بأن تكون فلسطين دائما اولوية العرب والمسلمين.