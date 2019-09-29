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السعودية: بدء استقبال السياح القادمين بالتأشيرة الإلكترونية

السعودية: بدء استقبال السياح القادمين بالتأشيرة الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة العربية السعودية، السياح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية، التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة الجمعة.
وأوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية، أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة.

وأوضحت ان صلاحية التأشيرة تنتهي خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت الجوازات أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السياح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، و مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا.

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