سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادماً من صنعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قوات الحوثيين أطلقت صباح اليوم الأحد، صاروخاً بالستياً، من محافظة صنعاء متسترة بالمناطق المدنية، سقط داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة.



وقال تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف: "إن القوات الحوثية تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وتسقط عشوائيا على التجمعات السكانية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.



وجاء نبأ الصاروخ الحوثي، تزامنا مع إعلان جماعة الحوثي، نتائج عملية "نصر من الله" التي نفذها الحوثيون في محيط نجران مؤخرا وشملت تسع هجمات صاروخية وتمخض عنها "أسر آلاف الجنود".