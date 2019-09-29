وفاة 42 شخصاً جراء الأمطار الموسمية في الهند

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رام الله - دنيا الوطن

توفي 42 شخصا، اليوم الأحد، جرّاء الأمطار الموسمية التي تواصل ضرب أجزاء من الهند، وفق ما ذكر مسؤولون محليون.



وخلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 35 شخصا على الأقل في ولاية أوتار براديش في الشمال، وسبعة أخرين في ولاية بيهار بالشرق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وجاء الإعلان عن هذه الأرقام بعد أيام من تقارير تحدثت عن مقتل 59 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة حتى الاثنين، وفق ما ذكرت (الأسوشيتد برس).



وقُتل أكثر من 350 شخصا في ملابسات مرتبطة بالأمطار في الهند ونيبال وبنغلاديش خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد من يونيو وحتى أيلول/سبتمبر.