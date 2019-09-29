دولي

وفاة 42 شخصاً جراء الأمطار الموسمية في الهند

وفاة 42 شخصاً جراء الأمطار الموسمية في الهند
رام الله - دنيا الوطن
توفي 42 شخصا، اليوم الأحد، جرّاء الأمطار الموسمية التي تواصل ضرب أجزاء من الهند، وفق ما ذكر مسؤولون محليون.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 35 شخصا على الأقل في ولاية أوتار براديش في الشمال، وسبعة أخرين في ولاية بيهار بالشرق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام بعد أيام من تقارير تحدثت عن مقتل 59 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة حتى الاثنين، وفق ما ذكرت (الأسوشيتد برس).

وقُتل أكثر من 350 شخصا في ملابسات مرتبطة بالأمطار في الهند ونيبال وبنغلاديش خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد من يونيو وحتى أيلول/سبتمبر.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 30 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 30 قتيلاً

ليبرمان يوجه مناشده لنتنياهو وغانتس

ليبرمان يوجه مناشده لنتنياهو وغانتس

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين الأعمال الإرهابية في أفغانستان

"التعاون الإسلامي" تدين الأعمال الإرهابية في أفغانستان

نتنياهو سيعيد تفويض تشكيل الحكومة لريفلين بعد فشل مفاوضات (الليكود) و(أزرق أبيض)

نتنياهو سيعيد تفويض تشكيل الحكومة لريفلين بعد فشل مفاوضات (الليكود) و(أزرق أبيض)

مقتل رجل بعد طعنه خمسة أشخاص في ولاية ماريلاند الأمريكية

مقتل رجل بعد طعنه خمسة أشخاص في ولاية ماريلاند الأمريكية

محتجون في هونغ كونغ يقررون التجمع بعد ليلة أخرى من العنف

محتجون في هونغ كونغ يقررون التجمع بعد ليلة أخرى من العنف

ظريف: واشنطن لن تتمكن من إنهاء أي حرب تشعلها

ظريف: واشنطن لن تتمكن من إنهاء أي حرب تشعلها

ترامب يُهاجم الديمقراطيين: بلادنا معرضة لخطر &#34;غير مسبوق&#34;

ترامب يُهاجم الديمقراطيين: بلادنا معرضة لخطر "غير مسبوق"

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة &#34;الأعياد اليهودية&#34;

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة "الأعياد اليهودية"

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

مسؤول بـ&#34;الخارجية&#34;: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

مسؤول بـ"الخارجية": خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

&#34;مؤسسة الدفاع&#34;عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

"مؤسسة الدفاع"عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34;

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس"

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

عربي

سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادماً من صنعاء

سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادماً من صنعاء

إصابة خمسة سعوديين في حريق اندلع بمحطة قطار الحرمين بجدة

إصابة خمسة سعوديين في حريق اندلع بمحطة قطار الحرمين بجدة

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع