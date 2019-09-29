إصابة خمسة سعوديين في حريق اندلع بمحطة قطار الحرمين بجدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إمارة منطقة مكة، عن إصابة خمسة مواطنين، اثر حريق اندلع اليوم الأحد، في سقف محطة قطار الحرمين بمدينة السلمانية.



وأفادت الامارة، أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي بجدة، لازالت تعمل على إطفاء الحريق، موضحة أنه جرى نقل المصابين الخمسة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وعرضت في حسابها، فيديو يظهر الحريق، حيث تصاعد الدخان من الموقع، وأشارت إلى أن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.