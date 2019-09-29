دولي

ليبرمان يوجه مناشده لنتنياهو وغانتس

ليبرمان يوجه مناشده لنتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
وجه زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، مناشدة لكلاً من زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس ، بعدم التوجه إلى جولة جديدة من الانتخابات.

ونقل موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي اليوم الأحد، عن ليبرمان، تحذيره من إجراء جولة أخرى من الانتخابات لأنها لن تأتي بنتيجة مختلفة، مناشداً غانتس ونتنياهو أن لديهم في (الليكود) و(ازرق أبيض) 65 مقعداً معاً.

وقال ليبرمان: "أنتم لستم بحاجة إلى (إسرائيل بيتنا) ولا أي طرف آخر لتشكيل الحكومة"، مشدداً على أن الإسرائيليين لن يسامحوا زعماء الحزبين (أبيض أزرق) و(الليكود) إذا توجهوا لجولة انتخابية آخرى لمجرد المسائل الشخصية.

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