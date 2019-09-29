شؤون فلسطينية

ديفيد فريدمان يعلن موعد الإعلان عن (صفقة القرن)

ديفيد فريدمان يعلن موعد الإعلان عن (صفقة القرن)
الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره كوشنير
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان: إن الإدارة الأمريكية ستعلن عن "خطة السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميا (صفقة القرن) قبل نهاية هذا العام.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن فريدمان قوله: إنه سيتم الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري، مضيفا: "أنا واثق تماماً من أنه سيتم الإعلان عنها في 2019، لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جداً من خط النهاية"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

 وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال قبل الانتخابات الأخيرة: إنه سيتم نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غضون أيام.

 وعما إذا كان من الممكن نشر الخطة قبل تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أجاب فريدمان للصحيفة: "نريد نشرها في بيئة تكون فيها حكومة قادرة على التفاعل معها (أي مع الخطة).. نريد التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والاستجابة والحديث معنا بشأنها".

 وحول السبب الذي يجعل الإدارة الأمريكية تقدم مثل هذه الخطة من الأساس في ظل الرفض الفلسطيني المسبق لها، قال فريدمان: "لست متشائما مثلكم بشأن رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال ... أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلا واقعيا للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر".

 ورداً على دعوات البعض المطالبة بضرورة نشر الخطة الآن تحسبا لعدم إعادة انتخاب ترامب، قال فريدمان: "نحن في إدارة ترامب لا نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء قبل أوانه لأنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت".

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