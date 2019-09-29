الاحتلال يهدم حظيرة ماشية شمال الضفة الغربية للمرة الثانية

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رام الله - دنيا الوطن

قامت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم حظيرة لتربية المواشي في قرية دير بلوط بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية للمرة الثانية منذ شهر حزيران.



تعود ملكية الحضيرة للمزارع تيسير رشدي جبارة عبد لله حيث بناها على ارضه ليتمكن من توفير دخل لعائلته. هذه ليست المرة الأولى التي يقوم الاحتلال بهدم الحظيرة.



وقال: "في بداية حزيران الماضي قام الاحتلال بهدم الحظيرة بدعوى عدم وجود ترخيص. توجهت لعدة مؤسسات حيث قامت حركة مقاتلون من اجل السلام بإعادة بناء الحظيرة في منتصف شهر تموز من هذا العام."



من جانبه قال السيد نور شحادة من حركة مقاتلون من اجل السلام " هذا دليل اخر على ظلم الاحتلال واعتداءاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، نحن مستمرون في مقاومة هذا الاحتلال ودعم المزارعين ضد سياسة الهدم والتهجير."



وأضاف: لقد لوحظ ازدياد كبير في عدد اعتداءات الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين في شتى مناطق الضفة الغربية خصوصا حالات هدم البيوت الزراعية وحظائر المواشي.