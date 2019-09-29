شؤون فلسطينية

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها
رام الله - دنيا الوطن
 ناشدت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات
الاحتلال الإسرائيلي كافة الجهات الرسمية والدولية الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائهم المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ضد اعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ (78) يوماً، وإلى جانبه يواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في مقر شبكة وطن الإعلامية في رام الله لعائلات الأسرى المضربين عن الطعام، ونادي الأسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، وبالتعاون مع شبكة وطن.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن الأسرى المضربين عن الطعام يناضلون باسم جميع الشعب الفلسطيني، ومخطئ من يعتقد أنهم يناضلون في إضرابهم لأجل تحديد مدة اعتقالهم الإداري للإفراج عنهم فقط.

وطالب فارس بضرورة توسيع رقعة مواجهة هذا القانون، إذ إن الإضرابات كانت تحسم بوقت قصير بسبب توسع رقعة المواجهة خلال السنوات الماضية، لذلك لا يجب أن تبقى هذه المعركة حبيسة بين جدران المعتقل. ودعا الحركة الوطنية لاحتضان تجربة إضراب الأسرى ودعمها وتوفير أسباب النجاة للمضربين، والوحدة لمواجهة الاعتقال الإداري والتعذيب الوحشي للأسرى.

من جانبه، دعا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إلى العمل بمسارين في سبيل نصرة الأسرى، أولهما حراك شعبي واسع يرتقي إلى مستوى هذه المعاناة والمعركة التي يخوضها الأسرى المضربين، أما المسار الثاني فهو من خلال التحرك الحقوقي والرسمي إذ يجب أن يكون هناك حراك قانوني ودبلوماسي في كل المحافل لوقف التغول الإسرائيلي تجاه الأسرى.

من جهته، قال ناصر غنام شقيق الأسير المضرب احمد عبد الكريم غنام، إن شقيقه المضرب منذ 78 يوماً، أمضى 9 أعوام في سجون الاحتلال، وتعرض خلالها لثلث مرات من الاعتقال الإداري.

وأضاف أن شقيقه دخل في خطوات احتجاجية رفضا لاعتقاله الإداري الأخير، حتى وصلت خطواته للإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، ورغم ذلك، قام الاحتلال بتجديد اعتقاله الإداري في 6/9/2019 مرة أخرى مدتها شهرين ونصف، أي بعد خوضه 55 يوما من إضرابه عن الطعام.

وأكد أن شقيقه يعاني من أوضاع صحية صعبة جدا نتيجة تعنت الاحتلال بالإفراج عنه، علما أنه يعاني من أوضاع صحية صعبة قبل اعتقاله الأخير، نتيجة إصابته بالسرطان قبل اعتقاله، حيث أجرى عملية زراعة نخاع، وحالياً هناك تخوف من عائلته من عودة السرطان إليه مجدداً جراء الإضراب، خاصة أن مناعته الصحية ضعيفة.

أما عائلة الأسير المضرب طارق قعدان، فطالبت بالوقوف إلى جانب الأسرى المضربين ومساندتهم في قضيتهم العادلة.

وخلال المؤتمر الصحفي وجه شقيقه معاوية قعدان، رسالة للمستوى الرسمي طالبه فيها بالوقوف عند مسؤلياته الحقيقية تجاه الأسرى، وإعلائها في المحافل الدولية، كما وجه رسالة إلى لأنباء الشعب الفلسطيني، طالبهم فيها بالوقوف عند مسؤولياتهم في نصرة الأسرى.

وخلال المؤتمر، طالب أيضا خلف علي شقيق الأسير المضرب إسماعيل علي، بنصرة الأسرى المضربين عن الطعام، وجدد تأكيده على أن نضال شقيقه والأسرى المضربين ليس من أجلهم فقط بل من أجل أبناء شعبه.

أخبار ذات صلة

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

المحمود: سلسلة لقاءات صحفية لوضع المواطنين باخر التطورات وابراز الخدمات الحكومية

المحمود: سلسلة لقاءات صحفية لوضع المواطنين باخر التطورات وابراز الخدمات الحكومية

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

مسؤول بـ&#34;الخارجية&#34;: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

مسؤول بـ"الخارجية": خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

&#34;مؤسسة الدفاع&#34;عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

"مؤسسة الدفاع"عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

مسؤول بـ&#34;الخارجية&#34;: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

مسؤول بـ"الخارجية": خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

&#34;مؤسسة الدفاع&#34;عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

"مؤسسة الدفاع"عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

صيام يؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسستين العسكرية والمدنية بالقدس

صيام يؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسستين العسكرية والمدنية بالقدس

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34;

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس"

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

عربي

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع

شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف