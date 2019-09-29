كحيل: جاهزون لإجراء الانتخابات حال صدر المرسوم من الرئيس

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خاص دنيا الوطن

أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة جاهزة لتنفيذ وتنظيم وإجراء الانتخابات حال صدرت المراسيم الخاصة بها.



وأضاف في تصريحات لقناة "دنيا الوطن" اليوم الأحد: استمعنا للرئيس في الجمعية العامة، وننتظر إصدار هذا المرسوم الذي يحدد موعداً، ونحن نؤكد لجميع المواطنين من أحزاب ومجتمع مدني، أن اللجنة جاهزة لتنفيذ المرسوم إذا صدر وفق القانون المعمول به.



وتابع كحيل: نحن كل عام نحدّث التسجيل وآخر عملية تحديث كانت في أواخر شهر آذار/مارس من هذا العام بالضفة الغربية وقطاع غزة، وعدد الناخبين يبلغ نحو مليونين ومئة ألف ناخب، مشيراً إلى أن المعيقات التي يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، هي داخلية وخارجية.



وشدّد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، على ضرورة تكاتف كافة الأمور والمنظومة الاجتماعية من أجواء ومؤسسات مجتمع مدني وذلك على الصعيد الداخلي، مؤكداً أن المعيقات الخارجية تتمثل في الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بإجراء انتخابات في القدس، لأن القدس موضع سيادة قبل أن يكون إجراء فني.