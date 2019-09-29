شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: رفع الإجراءات بقطاع غزة "أهم مليون مرة" من الانتخابات

قيادي فلسطيني: رفع الإجراءات بقطاع غزة "أهم مليون مرة" من الانتخابات
انتخابات فلسطينية - أرشيف
خاص دنيا الوطن 
قال تيسير محسين، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: إن حزبه يرى في دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات، بإيجابية، واصفاً إياها بأنها استحقاق وطني طال انتظاره.

وأضاف في تصريحات لقناة "دنيا الوطن": ربما تكون الانتخابات إحدى المقاربات، التي قد تؤدي لاستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة تأهيل النظام السياسي، ولكن هناك محاذير.

وتابع: هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الانتخابات، إن كان في اتفاق القاهرة بين الفصائل 2009 و2011 و2017، حيث كان هناك بند بإجراء الانتخابات الشاملة، وطنية تشريعية، رئاسية، ويجب وذع خطة عمل، والبدء بالشروع في التنفيذ، وعدم إخضاعها للمناكفات.

وشدّد محيسن على أن الانتخابات يجب أن تنفذ في إطار توافق وطني، على قواعد العمل السياسي، حتى يقبل الجميع بنتائج هذ الانتخابات، مشيراً إلى أن عدم وجود توافق سياسي عام، فستعيد الانتخابات إنتاج الانقسام مرة أخرى.

وحذر عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) من أن يكون ذهاب الرئيس للانتخابات، ليس نابعاً من أن الرئيس يريد أن يخلع القفازات ويرميها في الجميع، لا نقبل ذلك، ونحذر من ذلك.

وقال محيسن: إن رفع الإجراءات في القطاع، أهم مليون مرة من الانتخابات، لأن تتعلق بصمود المواطن على أرضه، ومتعلق بكرامة المواطن، مشيراً إلى أنه يجب أن نحدد الأولويات.

وتابع: من قال إن الانتخابات سوف تعالج كل القضايا، هذا ارتجال سياسي، مشدداً على أنه يجب أن نخفف من الاشتراطات، سواء من حماس او فتح، ونعتمد على اتفاق 2017، وهو آخر اتفاق وقعت عليها الحركتان.

أخبار ذات صلة

اشتية: صندوقا الأقصى والقدس بجدة يعتمدان 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بفلسطين

اشتية: صندوقا الأقصى والقدس بجدة يعتمدان 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بفلسطين

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة &#34;الأعياد اليهودية&#34;

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة "الأعياد اليهودية"

ديفيد فريدمان يعلن موعد الإعلان عن (صفقة القرن)

ديفيد فريدمان يعلن موعد الإعلان عن (صفقة القرن)

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

كحيل: جاهزون لإجراء الانتخابات حال صدر المرسوم من الرئيس

كحيل: جاهزون لإجراء الانتخابات حال صدر المرسوم من الرئيس

أبو بكر: وزارة المالية تمارس القصور والتلكؤ بملف الأسرى القدامى

أبو بكر: وزارة المالية تمارس القصور والتلكؤ بملف الأسرى القدامى

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة &#34;الأعياد اليهودية&#34;

الهباش يحذر من تداعيات إقتحام الأقصى بحجة "الأعياد اليهودية"

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

مسؤول بـ&#34;الخارجية&#34;: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

مسؤول بـ"الخارجية": خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

&#34;مؤسسة الدفاع&#34;عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

"مؤسسة الدفاع"عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34;

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس"

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

عربي

السعودية: بدء استقبال السياح القادمين بالتأشيرة الإلكترونية

السعودية: بدء استقبال السياح القادمين بالتأشيرة الإلكترونية

سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادماً من صنعاء

سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادماً من صنعاء

إصابة خمسة سعوديين في حريق اندلع بمحطة قطار الحرمين بجدة

إصابة خمسة سعوديين في حريق اندلع بمحطة قطار الحرمين بجدة

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين