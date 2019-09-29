قيادي فلسطيني: رفع الإجراءات بقطاع غزة "أهم مليون مرة" من الانتخابات

انتخابات فلسطينية - أرشيف

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خاص دنيا الوطن

قال تيسير محسين، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: إن حزبه يرى في دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات، بإيجابية، واصفاً إياها بأنها استحقاق وطني طال انتظاره.



وأضاف في تصريحات لقناة "دنيا الوطن": ربما تكون الانتخابات إحدى المقاربات، التي قد تؤدي لاستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة تأهيل النظام السياسي، ولكن هناك محاذير.



وتابع: هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الانتخابات، إن كان في اتفاق القاهرة بين الفصائل 2009 و2011 و2017، حيث كان هناك بند بإجراء الانتخابات الشاملة، وطنية تشريعية، رئاسية، ويجب وذع خطة عمل، والبدء بالشروع في التنفيذ، وعدم إخضاعها للمناكفات.



وشدّد محيسن على أن الانتخابات يجب أن تنفذ في إطار توافق وطني، على قواعد العمل السياسي، حتى يقبل الجميع بنتائج هذ الانتخابات، مشيراً إلى أن عدم وجود توافق سياسي عام، فستعيد الانتخابات إنتاج الانقسام مرة أخرى.



وحذر عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) من أن يكون ذهاب الرئيس للانتخابات، ليس نابعاً من أن الرئيس يريد أن يخلع القفازات ويرميها في الجميع، لا نقبل ذلك، ونحذر من ذلك.



وقال محيسن: إن رفع الإجراءات في القطاع، أهم مليون مرة من الانتخابات، لأن تتعلق بصمود المواطن على أرضه، ومتعلق بكرامة المواطن، مشيراً إلى أنه يجب أن نحدد الأولويات.



وتابع: من قال إن الانتخابات سوف تعالج كل القضايا، هذا ارتجال سياسي، مشدداً على أنه يجب أن نخفف من الاشتراطات، سواء من حماس او فتح، ونعتمد على اتفاق 2017، وهو آخر اتفاق وقعت عليها الحركتان.