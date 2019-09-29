أبو بكر: وزارة المالية تمارس القصور والتلكؤ بملف الأسرى القدامى

خاص دنيا الوطن

اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية بممارسة القصور والتلكؤ بملف الأسرى القدامى.





وقال أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن هناك قصوراً وتلكؤ من جانب وزارة المالية تجاه ملف الأسرى القدامى، مشيراً إلى أن هناك تواصل لمعالجة الملف.





وأضاف أبو بكر: "هناك مشكلة في اعتماد البعض منهم، ومازلنا نتابع مع المالية هذا الملف، وقمنا بحل بعضها، والبعض الآخر قيد المتابعة"، مشيراً إلى أن الهيئة تواجه صعوبات مع لجنة الرقابة المالية.







ولفت إلى أن لجنة الرقابة المالية تتابع عدة ملفات وتم اكشتاف بعض حالات التزوير وتم معالجتها؛ لكن هناك تلكؤ بحل الملف.