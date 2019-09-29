"مؤسسة الدفاع"عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية



والقى مدير المؤسسة كايد ابو جمال كلمة رحب فيها بالحضور وأعلن بعدها انتداب ابوسنينه سفيرة للإنسانية في المؤسسة.



والقى الشيخ عمر الكسواني كلمة اكد فيها على دعم المرأة المقدسية ورفع معنوياتها في ظل ما تعانية المدينة المقدسة، والوقوف معها لانها شريكة الرجل في كل مناحي الحياة فهي أيضاً المرابطة و والدة الشهيد والأسير واخت الجريح،

فيجب المحافظة عليها.



وقدم تهانيه لسفيرة الانسانية باكزه ابو سنينة متمنياً لها مزيداً من العطاء من اجل الانسانية.



من جهته اكد المطران عطالله حنا على ان القدس مدينة مقدسة ومصدر حياة روحية لشعوب العالم والمطلوب هو الصمود والبقاء، وإبقاء للوعي أن هناك قضية وفي سبيلها يُضحَّى بكل رفاهية حتى بالحياة.





وقدم تهانية للاستاذه باكزه ابو سنينه على نيلها لقب سفيرة الانسانية وشكر القائمين على هذا الحفل.



واعربت سفيرة الانسانية باكزه ابو سنينه عن سعادتها بمثل هذا التكريم ومنحها شهادة الانسانية من مؤسسة الدفاع عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين ووجهت الشكر لكل القائمين على انجاح هذا الحفل.



وفِي نهاية الحفل تم تكريم ومنح شهادة سفيرة الانسانية للاستاذه باكزه ابو سنينه، كما تم تكريم الشيخ عمر الكسواني والمطران عطالله حنا لعطائهم اللامتناهي من اجل قضية العرب والمسلمين الاولى.



وجاء منح لقب سفيرة الانسانية للاستاذه باكزه ابو سنينه تقديراً لها ولخدماتها الانسانية التي تصب في خدمة اهالي القدس والضفة الغربية وقطاع غزه من خلال الحملات الخيرية والأعمال التطوعية ولبصماتها الواضحة وتميزها المستمر

في رعاية الاطفال والأيتام.







رام الله - دنيا الوطننظمت مؤسسة الدفاع عن المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية امس، حفل تكريم وانتداب سفيرة الانسانية للاستاذه باكزه ابو سنينه، وذلك بحضور مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني ورئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنا وجمع غفير من المدعوين.