شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
 بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى فلسطين ماهر طه، زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لدولة فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد، اليوم الأحد، في رام الله، التشبيك بين الجامعات الفلسطينية والفنزويلية، وتبادل الطلاب والأساتذة لزيادة الخبرات المكتسبة، وإجراء أبحاث علمية فلسطينية فنزويلية مشتركة.

وناقش أبو مويس مع السفير طه إمكانية زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، في مجال الدراسات العليا بالتخصصات الطبية والمطلوبة في فلسطين، كجراحة التجميل والأوردة الدموية، وجراحة الأعصاب والأطفال، وطب الأعصاب، والتشريح، ووظائف الأعضاء، وطب الأسنان التجميلي، وعلاج أقنية الجذور، وطب الطوارئ، وطب كبار السن، وتخصصات التمريض للأطفال الخدج والعناية المكثفة والعمليات.

وشكر جمهورية فنزويلا على دعمها المتواصل في مختلف المجالات والمحافل، مثنياً على مستوى التعليم في فنزويلا، والذي ظهر من خلال الأداء المهني لخريجي 4 دفعات من الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الفنزويلية.

بدوره، أكد السفير الفنزويلي استمرار دعم بلاده لفلسطين وشعبها في قطاع التعليم العالي ومختلف المجالات، مشيداً بتميز الطلبة الفلسطينيين ومستواهم الأكاديمي.

يذكر أن فنزويلا قدمت 25 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين هذا العام، علماً ان 76 طالبا وطالبة يدرسون حالياً في الجامعات الفنزويلية.

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