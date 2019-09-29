شؤون فلسطينية

صيام يؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسستين العسكرية والمدنية بالقدس

صيام يؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسستين العسكرية والمدنية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مديرية الدفاع المدني في محافظة القدس، صباح اليوم الأحد مناورة تدريبية من خلال متطوعيها في المحافظة أمام مقر محافظة القدس في بلدة الرام شمالي القدس. 

وذلك بحضور نائب محافظ القدس عبد الله صيام ومدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد رائد جوابرة وكيل والمقدم مراد قنداح مدير شرطة الرام وحمدي الرجبي وكيل وزارة شؤون القدس وممثلي عن جهاز الشرطة ومؤسسة الهلال الاحمر ومديرية التربية والتعليم في ضواحي القدس وممثلي عن المؤسسات الرسمية والاهلية.

وتخلل المناورة محاكاة لحادث سير بين مركبتين مما تسبب بحالة دهس وعدة اصابات داخل المركبة حيث تم اخلاء الاصابات وتسليمها للهلال الاحمر ومن ثم تم عمل سيناريو احتراق المركبة المسببة للحادث واخمادها، وتم عمل سيناريو انزال اصابة من اعلى المبنى المجاور للمناورة.

وقد شارك في المناورة كل من جهاز الشرطة والهلال الاحمر الفلسطيني ومتطوعي الدفاع المدني في المحافظة ونقل نائب محافظ القدس عبد الله صيام تحيات وتمنيات عطوفة الاخ المحافظ المبعد قسرا عن مممارسة عمله مشيدا بالجاهزية المهنية العالية التي يتمتع بها الدفاع المدني ومتطوعيه وما يقدمه من تطور واضح في الاداء ،مؤكدا دعمه المتواصل لطواقم الدفاع المدني للوصول الى أعلى المستويات في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد على دور الشراكه الدائم بين المؤسسات المدنية والعسكرية في المحافظة لتّكون سويا فرقة الطوارئ بهدف حماية المسجد الاقصى ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية ومساندة أهالي القدس وضواحيها وخاصة خلال هذه الفتره العصيبه التي تمر بها العاصمة المحتلة.

بدوره، شكر مدير الدفاع المدني في محافظة العقيد رائد جوابرة عطوفة نائب المحافظ على حضوره لهذه الفعالية مما يعزز ثقة وكفاءة الفريق مؤكدا الاستمرار في تدريب الطواقم والمتطوعين والتوعية للمواطنين للوصول الى مجتمع آمن. كما أكد العقيد جوابرة أن هذا التمرين يأتي بتوجيهات من سيادة اللواء ركن يوسف نصار مدير عام الدفاع المدني لرفع مستوى الكفاءة والمهنية لدى متطوعي الدفاع المدني الفلسطيني .واشاد بجميع الحضور والمشاركين من متطوعين وطواقم وأجهزة أمنية مؤكدا على التعاون الكبير مع الشركاء والتنسيق الدائم مع الجميع.

وأثنى  الرائد مراد قنداح مدير مركز شرطة الرام على  التدريب المتمكن، والمميز، وشكر جميع الجهات القائمة عليه والداعمه له.

فيما أوضح حمدي الرجبي وكيل وزارة شؤون القدس أن الدفاع المدني لمس حاجة ملحة فعلية خاصة في منطقة القدس وضواحيها باعتبارها مناطق تماس، وأكد على ضرورة إقامة هذه الفعاليات والتدريبات بشكل دوري لما تشكله من إدارة أزمات حقيقية.

وفي ختام الحفل جرى تكريم المشاركين بالمناورة. 







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