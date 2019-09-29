شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد
رام الله - دنيا الوطن
اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات، سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، بمحاولة اغتيال الأسير سامر العربيد (44 عاماً)، من رام الله المعتقل منذ 5 أيام بعد تعرضه لتعذيب عنيف وقاسٍ في مركز المسكوبية، بحجة تقديم معلومات حول التهمه الموجه له بتنفيذ عملية ضد المستوطنين .

وقال مدير المركز رياض الأشقر: "إن الاحتلال منع المحامين من زيارة الأسير عربيد في مستشفى (هداسا) بهدف إخفاء جريمته، حيث يرقد هناك منذ 3 أيام بعد تدهور حالته الصحية إلى حد الخطورة نتيجة تعرضه لأساليب تعذيب محرمة دولياً بعد حصول محققي "الشاباك" على ضوء أخضر من المحكمة العليا للاحتلال بحجة أنه يملك معلومات خطيرة حول عمليات فدائية".

وأضاف الأشقر: " إن قرار منع المحامين من زيارة الأسير عربيد، يأتي للتغطية على هذه الجريمة الجديدة بحقه، وخاصة بعد حديث إعلام الاحتلال عن استخدام أساليب تعذيب "استثنائية" معه الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعه الصحي، واضطر الاحتلال لنقله إلى المستشفى بحالة الخطر الشديد.

ويتهم الاحتلال الأسير عربيد، إضافة إلى الأسير قسام البرغوثي، والأسير يزن مغامس، والأسير نظام امطير، بتنفيذ عملية التفجير في عين بوبين غرب رام الله، والتي أدت لمقتل مستوطنة وجرح آخرين قبل أسابيع، وهم ينتمون إلى تنظيم الجبهة الشعبية.

وكانت قوات خاصة للاحتلال، قد اختطفت عربيد صباح يوم الأربعاء الماضي لحظة دخوله إلى مكان عمله بحي "سطح مرحبا" بمدينة البيرة، وتعرض فور اعتقاله للضرب الشديد لدرجة أن بعض عظامه قد تكسرت وأغمى عليه من شدة الضرب قبل اعتقاله بطريقة وحشية ونقل إلى زنازين المسكوبية للتحقيق، وهناك تعرض لأبشع أساليب التعذيب، مما أدى إلى تعطل عمل الكلى ونقل إلى المستشفى يوم الجمعة بحالة خطرة.

وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسير عربيد الذي يرقد في حالة خطرة بالمستشفى نتيجة التعذيب غير المبرر على ادعاءات واهية من الاحتلال لم يثبت صحتها، وحتى لو ثبت صحتها هذا لا يبرر أساليب التعذيب المحَّرمة التي يستخدمها الاحتلال ضد الأسرى.

وطالب بتشكيل لجنة تحقق دولية لزيارة الأسير عربيد، والاطلاع على حالته والكشف عن التعذيب الذي تعرض له، وتقديم قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب.

أخبار ذات صلة

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

العسيلي: نُنفذ مشاريع بمدينة غزة الصناعية بقيمة (11.5) مليون دولار

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

المحمود: سلسلة لقاءات صحفية لوضع المواطنين باخر التطورات وابراز الخدمات الحكومية

المحمود: سلسلة لقاءات صحفية لوضع المواطنين باخر التطورات وابراز الخدمات الحكومية

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

مسؤول بـ&#34;الخارجية&#34;: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

مسؤول بـ"الخارجية": خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

&#34;مؤسسة الدفاع&#34;عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

"مؤسسة الدفاع"عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

عائلات الأسرى المضربين تناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائها

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

القوى الوطنية: الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

ناصر يدعو لتوحيد المرجعيات الوطنية في القدس ودعمها بموازنة خاصة

مسؤول بـ&#34;الخارجية&#34;: خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

مسؤول بـ"الخارجية": خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة برنامجُ عملٍ حقيقي للدبلوماسية الفلسطينية

&#34;مؤسسة الدفاع&#34;عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

"مؤسسة الدفاع"عن الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية تنتدب باكزة ابو سنينة سفيرةً للإنسانية

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

أبو مويس يبحث مع سفير فنزويلا زيادة المنح الدراسية المقدمة لفلسطين

صيام يؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسستين العسكرية والمدنية بالقدس

صيام يؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسستين العسكرية والمدنية بالقدس

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34;

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس"

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

عربي

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين

المحكمة الإدارية الأردنية تُقرر وقف إضراب المعلمين

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع

نصر الله: قواتنا ستدخل فلسطين المحتلة والعدو بموقع الدفاع

شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

شرطة مكة تكشف تفاصيل مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف