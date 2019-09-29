أسرى فلسطين يتهم الاحتلال بمحاولة اغتيال الأسير سامر عربيد



وكانت قوات خاصة للاحتلال، قد اختطفت عربيد صباح يوم الأربعاء الماضي لحظة دخوله إلى مكان عمله بحي "سطح مرحبا" بمدينة البيرة، وتعرض فور اعتقاله للضرب الشديد لدرجة أن بعض عظامه قد تكسرت وأغمى عليه من شدة الضرب قبل اعتقاله بطريقة وحشية ونقل إلى زنازين المسكوبية للتحقيق، وهناك تعرض لأبشع أساليب التعذيب، مما أدى إلى تعطل عمل الكلى ونقل إلى المستشفى يوم الجمعة بحالة خطرة.



وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسير عربيد الذي يرقد في حالة خطرة بالمستشفى نتيجة التعذيب غير المبرر على ادعاءات واهية من الاحتلال لم يثبت صحتها، وحتى لو ثبت صحتها هذا لا يبرر أساليب التعذيب المحَّرمة التي يستخدمها الاحتلال ضد الأسرى.



وطالب بتشكيل لجنة تحقق دولية لزيارة الأسير عربيد، والاطلاع على حالته والكشف عن التعذيب الذي تعرض له، وتقديم قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب.

رام الله - دنيا الوطناتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات، سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، بمحاولة اغتيال الأسير سامر العربيد (44 عاماً)، من رام الله المعتقل منذ 5 أيام بعد تعرضه لتعذيب عنيف وقاسٍ في مركز المسكوبية، بحجة تقديم معلومات حول التهمه الموجه له بتنفيذ عملية ضد المستوطنين .وقال مدير المركز رياض الأشقر: "إن الاحتلال منع المحامين من زيارة الأسير عربيد في مستشفى (هداسا) بهدف إخفاء جريمته، حيث يرقد هناك منذ 3 أيام بعد تدهور حالته الصحية إلى حد الخطورة نتيجة تعرضه لأساليب تعذيب محرمة دولياً بعد حصول محققي "الشاباك" على ضوء أخضر من المحكمة العليا للاحتلال بحجة أنه يملك معلومات خطيرة حول عمليات فدائية".وأضاف الأشقر: " إن قرار منع المحامين من زيارة الأسير عربيد، يأتي للتغطية على هذه الجريمة الجديدة بحقه، وخاصة بعد حديث إعلام الاحتلال عن استخدام أساليب تعذيب "استثنائية" معه الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعه الصحي، واضطر الاحتلال لنقله إلى المستشفى بحالة الخطر الشديد.ويتهم الاحتلال الأسير عربيد، إضافة إلى الأسير قسام البرغوثي، والأسير يزن مغامس، والأسير نظام امطير، بتنفيذ عملية التفجير في عين بوبين غرب رام الله، والتي أدت لمقتل مستوطنة وجرح آخرين قبل أسابيع، وهم ينتمون إلى تنظيم الجبهة الشعبية.