تقرير لقناة الغد عن ممر ملقا الأسباني شديد الخطورة

رام الله - دنيا الوطنيرتفع 100 متر فوق سطح البحر، وعرضه 1 متر وطوله 7.7 كم، وعمره 114 عاماً.بثت قناة الغد تقريرًا لممر جبلي يوجد في مقاطعة ملقا الإسبانية، والذي بني عام 1905، ويُعرف بأنه الممر الأكثر خطورة في العالم، وأوضح التقرير أن الممر يزيد ارتفاعه عن مائة متر فوق سطح البحر، وعرضه لا يتجاوز مترًا واحدًا فقط. ويبلغ طول الممر 7.7 كيلومترا.وأضاف التقرير أن الممر أغلق عام 2000 بعد مصرع 5 سائحين أثناء عبورهم خلال عامي 1999 و2000، مشيرًا إلى أنه تم تجديد الممر مرة ثانية وأعيد إفتتاحه مرة أخرى عام 2015.يذكر أن هذا الممر كان قد شُق في الفترة بين عامي 1901 و1905، لتأمين وصول العمال، الذين كانوا يشاركون في تشييد سد لتوليد الكهرباء في مقاطعة ملقا الإسبانية، قبل أن يسلكه الملك ألفونسو الثالث عشر لتدشينه.