قيادي بـ "التنفيذية": الكُرة الآن أصبحت في ملعب حركة حماس



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الطرف الآخر، والمقصود هنا حركة حماس، مؤكداً أنه يجب العمل بهدوء لتطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين حركتي فتح وحماس، وخاصة اتفاق 2017، مشيراً إلى أن بعض قيادات حماس، أعطت مواقف إيجابية وبعضهم لا يزال يعتمد العناد في تحقيق الوحدة الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيصل عرنكي، على أهمية دعوة الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء انتخابات عامة، مشدداً على أن الرئيس لم يكن أبداً ضد إجراء الانتخابات العامة.