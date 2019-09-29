شؤون فلسطينية

"التربية" و"رفاه" تُطلقان مؤتمراً متخصصاً حول أبحاث الرياضيات المدرسية

"التربية" و"رفاه" تُطلقان مؤتمراً متخصصاً حول أبحاث الرياضيات المدرسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم والهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه"، اليوم، مؤتمراً متخصصاً حول أبحاث في الرياضيات المدرسية.

جاء ذلك، برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز م. عدنان سمارة، ومدير عام "رفاه" د. عبد الجابر الهودلي، وممثلين عن وكالة الغوث، واتحاد المعلمين، وحشد من الأسرة التربوية، وبمشاركة ممثلين عن جامعة الأزهر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويهدف المؤتمر لتعزيز مفهوم الرياضيات وسبل تطوير تعليمها وتعلمها، وتحفيز العاملين في الميدان التربوي، إذ تم استعراض الأبحاث الفائزة في مسابقة الرياضيات المدرسية ونتائجها.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية هذا المؤتمر لما يحتويه من مضامين مهمة للبحث العلمي والعملية التعليمية؛ لمواجهة التحديات الراهنة فيما يتعلق بتعلم العلوم والرياضيات، مشيداً بالجهود التي تبذلها كوادر الوزارة و"رفاه" وكافة الشركاء في هذا السياق.

وشدد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود لتغيير الصورة الحالية عن العلوم عموماً والرياضيات بوجه خاص، والارتقاء بهذه التخصصات وتجويد مخرجاتها، لافتاً إلى ضرورة مواكبة التجارب الدولية والاستفادة منها.

وتطرق عورتاني إلى آلية تعميم برنامج "ستيم فلسطين" بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لافتاً على الجهود الوطنية الجامعة لتطوير الرياضيات والعلوم، داعياً إلى توحيد هذه الجهود لترغيب الطلبة في تعلّم هذه العلوم.

من جهته، أشاد سمارة بالجهود التي تبذلها "التربية" و"رفاه" للنهوض بالعملية التعليمية التعلّمية؛ خاصةً في مجال تعزيز الرياضيات، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة إحياء الرياضيات والتأسيس لمرحلة مستقبلية مهمة في هذا المجال، متطرقاً إلى نشاطات المجلس الأعلى للإبداع والتميز ودوره في دعم المبدعين.

بدوره، عبّر الهودلي عن فخره بالشراكة المثمرة مع وزارة التربية، مقدماً عرضاً مفصلاً حول نشاطات "رفاه"، مؤكداً مواصلة الجهود للبحث عن المزيد من الإبداع والتميز، لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الطلبة والمعلمين في مبحث الرياضيات؛ من خلال تشجيع العاملين في الميدان التربوي.

من جانبه، أشار مدير القياس والتقويم في الوزارة د. محمد مطر إلى دور الرياضيات في البحث العلمي، مؤكداً على الدور المهم للباحثين في توفير البيانات حول التحديات التي تواجه الرياضيات، مستعرضاً الأبحاث التي تم تقديمها لمسابقة الرياضيات المدرسية وآليات تحكيمها.

وشكر نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين نافذ أيوب المؤسسات الداعمة للنشاطات التربوية، مؤكداً على دور المعلم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، لافتاً إلى ضرورة تشجيع وتحفيز المعلمين المبدعين، وتعزيز الاهتمام بالرياضيات والعلوم.

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم المشاركين في مسابقة أبحاث الرياضيات المدرسية.

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