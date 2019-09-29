زكي يُثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام





حيث أطلعة على آخر المستجدات السياسية والأوضاع في الأراضي المحتلة، وبخاصة الاقتحامات المستمرة لباحات المسجد الأقصى، بما في ذلك التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، وما يمثله من تحد صارخ لكافة القرارات الدولية، بغطاء ودعم وشراكة فعلية من قبل إدارة ترامب.





وأشار زكي إلى موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها نتنياهو حول نيته بضم الأغوار وشمال البحر الميت للسيادة الإسرائيلية.



وأكد زكي وقوف فلسطين إلى جانب الدولة المصرية والشعب المصري في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، مؤكداً أن النيل من مصر وشعبها يضعف القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني.



ومن جانبه، أكد الشحات على عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، وحرصها على تحقيق المصالحة الوطنية، وأن مصر ستبقى داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال استقباله مصطفى الشحات، المستشار في السفارة المصرية لدى دولة فلسطين.