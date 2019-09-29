سلامة: دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات العامة في محلها ووقتها المناسب



وشدّدت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، على ضرورة العودة والاحتكام إلى شعبنا لإعادة اللحمة لنظامنا السياسي، وتطبيق قرارات المجتمع الدولي على أرض الواقع، مشيرة إلى عديد الاتفاقيات التي وقعت مع حماس في إطار السعي والمحاولة لإنهاء الانقلاب والانقسام، الذي كان

عقبة في مسيرة شعبنا النضالية.



وأكدت سلامة على أهمية خطاب الرئيس عباس في تأكيده على الثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية وحق شعبنا في المقاومة الشعبية وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال واستمرار تحمّل المسؤولية تجاه شهدائنا وحماية تاريخهم النضالي والتصدي لكل المحاولات المشبوهة التي تهدف للنيل من قضيتنا العادلة.

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، دلال سلامة: إن دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة في محلها ووقتها المناسب، بعد استنفاد كل محاولات إنهاء الانقسام مع حركة حماس التي أفشلت كل الاتفاقيات الموقعة.