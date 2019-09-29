شؤون فلسطينية

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
سرق مستوطنون، اليوم الأحد، ثمار أشجار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عددا من المستوطنين لاحقوا المزارعين في أراضي القرية، ومنعوهم من دخول أراضيهم القريبة من مستوطنة (شافي شمرون)، لتسهيل عملية سرقة ثمار أشجار الزيتون، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن المزارعين توجهوا إلى أراضيهم من أجل فلاحتها وتنظيفها من الأعشاب قبل بداية موسم قطاف ثمار الزيتون في منطقة الروس التابعة لأراضي دير شرف، إلا أن انتشار المستوطنين وملاحقتهم للمزارعين حال دون ذلك.

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول في خانيونس

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول في خانيونس

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

قيادي بـ&#34;فتح&#34; يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع

قيادي بـ"فتح" يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

منوعات

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

عربي

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية