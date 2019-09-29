شؤون فلسطينية

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين
الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وخلال هذين اليومين، يتيح الاحتلال للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون من الدخول إليه.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، في بيان صدر عن الوزارة: "إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب أبو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول في خانيونس

الشرطة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل المواطن أبو سحلول في خانيونس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

قيادي بـ&#34;فتح&#34; يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع

قيادي بـ"فتح" يوجه طلباً لحماس بشأن إجراء الانتخابات في القطاع

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار أشجار الزيتون غرب نابلس

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

رام الله: توصية بضرورة توعية الصحفيات بحقوقهن النقابية والقانونية

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

وفد من الصليب الأحمر الهولندي والهلال الأحمر الفلسطيني يزور جامعة فلسطين

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين&#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (159) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين"الوقائع الفلسطينية"

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

الخارجية والمغتربين: عنف الاحتلال في قمع الاحتجاجات السلمية يزيدها اشتعالاً

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

تنمية طوباس تنظم يوماً طبياً للمسنين وتنمية نابلس تبحث التعاون مع الأوقاف

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

هيئة الأسرى: إدارة (ريمون) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتستهتر بحياتهم

منوعات

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

لأول مرة.. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي &#34;ذا فويس&#34; لصوته الفريد

متسابق مغربي يتسبب في صراع بين مدربي "ذا فويس" لصوته الفريد

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

رغم بلوغها سن الـ50.. جينيفر لوبيز تريد الإنجاب من خطيبها

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

تفاصيل آخر مكالمة تليفونية بين علاء ولي الدين والفنان حسن حسني

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

شاهدوا فتيات فريق 4Cats في أحدث ظهور مع نيكول سابا

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

عائق طبي يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: بكاء أحلام بسبب راغب علامة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

شاهد: فستان نسرين طافش يطير للمرة الثانية في الجونة

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

الظهور الأول لفجر السعيد في المستشفى مع الشيخ ناصر المحمد

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

شاهد: محمد صندقلي ملك جمال لبنان ٢٠١٩

عربي

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

الأردن: المجتمع الإسرائيلي يعيش بأوهام وينحرف نحو اليمين المتطرف

مقتل &#34;حارس الملوك&#34; في ظروف غامضة

مقتل "حارس الملوك" في ظروف غامضة

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

العثور على جثث سبعة مغاربة حاولوا عبور البحر نحو إسبانيا

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية

بن زايد: الإمارات تؤيد حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية