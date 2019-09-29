بحجة الأعياد اليهودية.. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين يومين

الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد؛ بحجة الأعياد اليهودية.



وخلال هذين اليومين، يتيح الاحتلال للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي يمنع فيه المصلون من الدخول إليه.



وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، في بيان صدر عن الوزارة: "إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وطالب أبو الرب أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.